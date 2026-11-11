Seguiment de la vaga general 11-N: CCOO el xifra en un 84% i Pimec el situa en un 8,9%
El sindicat i la patronal ofereixen dades molt diferents sobre la jornada de vaga a Catalunya: seguiment, serveis mínims, empreses afectades i problemes de mobilitat.
La vaga general de l'11-N a Catalunya ha tingut un seguiment del 84% segons CCOO, mentre que Pimec el limita a un 8,9% durant el matí d'aquest dimecres. Les dos xifres, difoses per el sindicat i la patronal amb metodologies diferents, dibuixen dos balanços molt distants de la jornada.
Segons les dades de les 8.22 h, un 29% de les empreses que han començat la jornada tenen l'activitat reduïda o aturada, informa Pimec. La patronal atribueix aquesta diferència en part a les dificultats de mobilitat i a les incidències que, segons explica en un comunicat, "impedeixen desenvolupar l'activitat amb normalitat, fins i tot en empreses on cap treballador ha secundat" la vaga.
Les dades de Pimec: empreses afectades i mobilitat
Segons l'Observatori de Pimec, el 46,4% de les empreses afectades no tenen cap persona en vaga. A més, el 31,8% han registrat dificultats de mobilitat entre els seus treballadors, és a dir, almenys una persona que no ha pogut arribar al lloc de feina. La patronal assenyala que es tracta d'"una situació que afecta el 4,8% de les persones que havien de treballar".
CCOO: seguiment per sectors i aturades en grans empreses
CCOO xifra el seguiment en un 84%, segons les primeres dades difoses aquest dimecres. Aquest percentatge inclou els torns de nit i el de matí i es calcula un cop descomptats els serveis mínims. El sindicat afirma que s'ha arribat al 100% a les universitats públiques i privades, al 92% a l'automoció i al transport industrial, al 80% a les càrnies, al 90% en serveis de carretera, al 80% en serveis i hostaleria i al 72% a l'administració local.
El sindicat parla de "dades boníssimes de seguiment" i assegura que s'han aturat els torns a Seat, Ebro, CELSA, Repsol Fuels, Alstom o Le Porc Gourmet.
La secretària general de CCOO, Belén López, ha destacat "l'èxit" de les primeres hores de la vaga general i l'ha qualificat de "jornada històrica". En declaracions als mitjans des d'una de les mobilitzacions a Barcelona, ha afirmat que s'ha aturat l'activitat de grans empreses. "Està tot parat", ha manifestat.