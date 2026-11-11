EDUCACIÓ
La vaga buida les aules en els centres educatius de Lleida
Només un 15% de l’alumnat ha assistit a classe, mentre que la majoria del docents hi ha acudit
Els centres educatius de Lleida han informat que la vaga general està tenint "molt seguiment" per part dels alumnes, amb només un 15% d’assistència.
En algun d’ells, com en l’institut escola Torre Queralt, només s’ha presentat un 15% d’alumnes, mentre que en l’institut Manuel de Montsuar, "el 90% de l’alumnat no ha vingut, ha assenyalat el seu director, Ramon Òscar Torrelles.
Quant als professors, la majoria ha assistit als seus centres. El director del Màrius Torres, Eduardo López, ha explicat que no tenen un xifra exacta de seguiment, ja que "els horaris són molt diversos" i pot ser que els docents tinguin classe més tard. Tot i així, ha apuntat que hi ha alguns d’ells que, malgrat no voler secundar la vaga, "no han pogut arribar pels talls a les carreteres".
Així mateix, en l’institut de la Caparrella, "molts alumnes no han pogut arribar per les incidències en el transport", ha informat el director, Emili Grau. En el Josep Lladonosa, entre un 20-25% de l’alumnat ha decidit no assistir a classe. Segons el seu director, Santi Pubill, "hi ha bastantes classes buides, sobretot en Batxillerat".