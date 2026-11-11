MOBILITAT
Talls de carreteres a Lleida per la vaga i manifestació unitària
Els piquets tenen previst instal·lar-se a les entrades dels polígons durant el matí. La marxa s’inicia a les 17.30 hores des de la plaça de Ricard Viñes
La mobilitat a Lleida es veurà avui fortament afectada a causa de la jornada de vaga general convocada pels sindicats per denunciar la pèrdua de poder adquisitiu de la classe treballadora, reclamar l’augment dels salaris i demanar la intervenció del mercat immobiliari, que té lloc a tan sols dos dies que arranqui la campanya electoral; i és la primera que se celebra des del 2012.
L’aturada va començar ja ahir a les 22.00 hores per a aquells que iniciaven torns de nit a les empreses, però no ha estat fins a les 4.30 hores d’avui quan els piquets tenien previst iniciar els talls en diversos punts de Lleida. Es podran allargar fins a les 10.30 hores. Els piquets informatius a la capital del Segrià estaran instal·lats a les entrades dels polígons d’El Segre i Camí dels Frares (carrer Llorenç Agustí Claveria i a rotonda de la C-13 amb l’N-240 ), la carretera C-13 a l’altura de l’empresa Asysum, la carretera Ll-11 a l’altura d’Avidel, la rotonda dels Instituts i la plaça d’Espanya. A partir de les 10.00 hores els talls es traslladaran al centre de la ciutat, on es tallarà l’encreuament de l’avinguda Príncep de Viana amb la plaça Ramon Berenguer IV, davant l’estació de Renfe i d’autobusos. Els sindicats i els Comitè de Vaga també tenen previstos talls i l’actuació de piquets en els accessos als polígons a Mollerussa i Tàrrega, la qual cosa podria provocar talls puntuals a l’autovia A-2.
L’acte central de la jornada tindrà lloc a les 17.30 hores, quan hi ha convocada una manifestació unitària, que arranca a la plaça de Ricard Viñes i que és previst que recorri el centre de Lleida per acabar a la plaça Sant Joan.
Durant el dia hi ha convocats esdeveniments també en altres zones de la demarcació. A Tàrrega, el Comitè de Vaga ha organitzat a les 10.00 hores un esmorzar popular al Pati. A les 11.00 hores es farà una manifestació que arrancarà a la plaça del Carme i que acabarà a la plaça Major. La mobilització continua a les 13.00 hores amb un dinar popular a La Soll abans de desplaçar-se cap a Lleida per assistir a la marxa unitària. Els ajuntaments han decretat serveis mínims (vegeu els desglossaments).