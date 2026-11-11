SEGURETAT
Dos detinguts i un imputat per drogues durant la festa major de Balaguer
Un d’ells, armat amb un gran ganivet, va intentar obrir per força un cotxe patrulla
La Guàrdia Urbana de Balaguer va desplegar entre dijous passat i dilluns un dispositiu especial de seguretat amb motiu de la Festa Major del Sant Crist. Van portar a terme diferents actuacions que es van saldar amb la detenció de dos persones i la imputació d’una tercera per presumpte tràfic de drogues.
La primera intervenció va tenir lloc divendres quan uns agents van intervenir una bossa de grans dimensions en la qual van trobar una substància que suposadament era cocaïna. Estava repartida en bossetes petites i, a més, hi havia diners en efectiu. Davant d’això, van detenir una persona com a presumpta autora d’un delicte contra la salut pública.
Una altra de les intervencions es va efectuar al voltant de les quatre de la matinada de dilluns passat, quan uns agents de paisà feien tasques de vigilància preventiva per evitar robatoris i altres delictes. Van detectar una persona al carrer Urgell quan intentava forçar l’entrada als pavellons amb algun tipus d’eina. Al no aconseguir accedir a l’edifici, es va dirigir a un vehicle policial i va intentar obrir la porta per força, però no va poder. Els agents van procedir a la seua detenció. El van escorcollar i van trobar un ganivet amb una fulla de més de 20 centímetres i una bosseta de plàstic que contenia 23 grams de cocaïna. L’arrestat va passar a disposició judicial i es va enfrontar a un judici ràpid. Així mateix, van imputar una tercera persona per tràfic de drogues després de trobar-li uns 25 grams d’haixix, una bàscula de precisió i material per fraccionar la substància. La Urbana de Balaguer compta amb quatre nous efectius.