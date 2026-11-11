MEDI
Ecologistes veuen ineficaç el pla per salvar l’alosa becuda a Alfés
Ipcena, SEO/BirdLife i Depana critiquen que la majoria d’accions es fan on no viu aquesta au. Afirmen que actualment només queda un mascle a la Timoneda
Les organitzacions ecologistes Ipcena, SEO/BirdLife i Depana van anunciar ahir a Lleida que han presentat al·legacions al pla de recuperació de l’alosa becuda presentat per la Generalitat, que projecta comprar fins a 77 hectàrees de terreny al voltant de la Timoneda d’Alfés per ampliar la superfície d’aquest espai protegit fins a les 200. Després d’examinar la documentació elaborada per la conselleria de Territori, tanmateix, les tres entitats van valorar que aquesta iniciativa no servirà per evitar que aquesta au estepària s’extingeixi per segona vegada en un període de 20 anys, ja que “el gruix de les actuacions” es portarien a terme a la reserva de Mas de Melons, “on no s’ha trobat mai l’espècie” segons la delegada de SEO/BirdLife a Catalunya, Cristina Sánchez. A més, van afegir, de la superfície total en la qual planeja actuar el Govern, 630 hectàrees, “un 25% corresponen a la Timoneda i l’altre 75% estan a Mas de Melons, els Tossals de Carresumada i els Tossals de l’Estor”, i van indicar que aquest repartiment podria modificar l’hàbitat d’altres aus estepàries.
En aquest sentit, les tres organitzacions ecologistes van subratllar que la principal mesura que hauria d’incloure Territori és incrementar la superfície de l’hàbitat de l’alosa becuda, especialment al voltant de la Timoneda, i van apressar la Generalitat a iniciar les compres de terrenys o activar “expropiacions” per ampliar l’espai protegit, ja que l’últim recompte d’aquesta espècie només va comptabilitzar un exemplar mascle a la zona.
La representant de SEO/BirdLife, a més, va reclamar que el Govern doni “la màxima prioritat” a la creació de corredors que connectin les poblacions d’alosa becuda de Lleida amb les d’Aragó. Segons la seua opinió, aquesta iniciativa s’hauria d’aplicar abans d’importar exemplars procedents d’altres llocs, una mesura prevista en el marc d’un altre pla d’àmbit estatal que es finança amb fons europeus, l’aplicació dels quals ha d’arrancar a finals del 2027.