Una fira amb 128 entrevistes de feina
La nova Encaixa reunirà a Mollerussa 16 empreses amb 80 ofertes laborals. Serà el dia 19
L’Amistat de Mollerussa acollirà el 19 de novembre vinent una nova fira d’ocupació que oferirà vuitanta llocs de treball de setze empreses de diferents sectors econòmics. El certamen, denominat Encaixa - Fira d’Ocupació de Mollerussa, ja té previstes 128 entrevistes laborals, una xifra que podria augmentar perquè les inscripcions continuen obertes. La jornada, organitzada per la Cambra de Comerç de Lleida, se celebrarà de nou del matí a una del migdia i pretén facilitar la contractació mitjançant trobades directes entre empreses i persones que busquen feina o desitgen millorar la seua situació professional. La iniciativa suposa una transformació de l’antic certamen #JoVullSer, centrat principalment en els joves i l’orientació acadèmica i professional. El nou format s’obre a persones de totes les edats i aposta per un model més pràctic basat en entrevistes amb possibilitats reals de contractació. El delegat de la Cambra de Comerç a Mollerussa, Josep Anton Gaya, va destacar que “un dels grans reptes de les nostres empreses és trobar el talent i els professionals que necessiten”. Les persones interessades poden consultar les vacants, inscriure’s i reservar una entrevista a través de la plataforma digital encaixa.cll.cat. Entre els sectors representats figuren la construcció, la indústria alimentària, la tecnologia, l’automoció, l’hostaleria, la salut i el comerç, entre d’altres.
La presidenta d’Agrupem, Mirna Pedrós, va destacar que vuit de les empreses participants acudeixen de la mà de l’entitat i aporten més de trenta-cinc ofertes laborals. Per la seua part, el president del consell comarcal del Pla d’Urgell, Carles Palau, va explicar que més de 400 persones inscrites a la borsa de treball comarcal han rebut informació sobre el certamen i podran comptar amb suport tècnic per formalitzar les seues inscripcions. “L’objectiu és que d’aquí surtin contractes reals, que la gent pugui marxar amb un compromís de feina”, va afirmar.
L’alcalde, Marc Solsona, va posar la iniciativa en relació amb la situació laboral del territori. Segons va indicar, la taxa d’atur registrat es va situar al setembre en el 6,46% al Pla d’Urgell i en el 7,86% a Mollerussa, amb 1.309 persones aturades en el conjunt de la comarca. Solsona va defensar la transformació de les fires tradicionals en trobades que ofereixin oportunitats laborals efectives. La directora del SOC a Lleida, Sandra Broto, també va destacar la importància de la col·laboració institucional per ampliar l’abast de la iniciativa, que compta amb el suport de l’ajuntament, el consell, l’Oficina Jove, el SOC i Agrupem.