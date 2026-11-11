Jornades a Mollerussa de benestar davant el càncer
Mollerussa celebrarà aquest divendres una nova edició de la jornada Millorant la qualitat de vida del pacient oncològic, organitzada per l’Associació Contra el Càncer amb la col·laboració de l’ajuntament. L’activitat, gratuïta i oberta a tota la ciutadania, tindrà lloc al Centre Cultural des de les 9.00 hores fins a les 13.30 amb l’objectiu d’oferir eines i recursos per millorar el benestar de les persones afectades per la malaltia i els seus familiars. El programa inclourà tres sessions dedicades al descans saludable, a càrrec de la psicòloga Núria Roure; l’alimentació i els hàbits de vida, amb la doctora Antonieta Barahona; i la musicoteràpia, dirigida per Raquel Peremarti. També s’oferirà un tast d’oli nou de la DOP Les Garrigues i es donaran a conèixer els serveis de suport que ofereix l’associació.