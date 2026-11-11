CERTÀMENS
Salàs de Pallars recupera la tracció animal en la XXI Fira
La Fira de Salàs, del 13 al 15 de novembre, reivindica el paper dels èquids en l’agricultura i la gestió forestal. Divendres es recordarà els 75 anys de l’arribada del tren, amb conferència i una exposició, seguits de sopar i concert. Dissabte hi haurà l’Aplec de Tracció Animal, amb llaurada, tasques forestals i sembra, i les jornades sobre el cavall pirinenc; a la nit, el Mulafest unirà gastronomia i música. Diumenge la fira reunirà productes locals, artesania i activitats.