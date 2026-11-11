Txell Miras, dissenyadora convidada del Concurs de Vestits de Paper
La dissenyadora catalana Txell Miras serà la convidada de la 62a edició del Concurs de Vestits de Paper de Mollerussa, que se celebrarà el 12 de desembre a L’Amistat. La creadora ha cedit un dels dissenys de la seua col·lecció Destensant Bastidors, presentada l’abril del 2025 durant la 080 Barcelona Fashion, perquè sigui reproduït en paper i exhibit durant la gala. Es tracta d’una jaqueta d’estil avantguardista, amb estructura asimètrica, talls geomètrics i cremalleres que permeten modificar-ne les formes. La modista Carme Solà serà l’encarregada de traslladar el disseny al paper, respectant els volums i detalls originals.
La peça no participarà en el concurs i passarà a formar part de la col·lecció del Museu Vestits de Paper, juntament amb les creacions d’altres dissenyadors que han col·laborat en edicions anteriors, com Ágatha Ruiz de la Prada, Óscar de la Renta, Custo o Rosa Clarà. Formada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, Txell Miras va treballar per a la firma italiana Neil Barrett abans de crear la seua pròpia marca. La seua trajectòria destaca per una moda conceptual i experimental, caracteritzada per la investigació de noves formes, proporcions i estructures. Txell Miras també presidirà el jurat d’aquest certamen.