El vídeo viral d'una excavadora retirant una barricada a Guissona no és de la vaga general
L'incident es va produir aquest dimarts, durant l'aturada a les càrnies
L'incident a l'exterior d'una empresa de Guissona que s'ha fet viral a les xarxes, amb moments de tensió quan una màquina excavadora retira una barricada muntada per evitar el pas de camions, es va produir ahir durant la segona jornada d'aturada a les indústries càrnies, i no aquest dimecres de vaga general, com s'està difonent des d'alguns comptes a les xarxes socials.
El vídeo va ser compartit ahir per CCOO a Catalunya. El sindicat va denunciar que l'operador de la màquina va intentar treure per la força un dels integrants del piquet a l'exterior d'una empresa de Guissona, "posant en risc la seguretat de les persones".