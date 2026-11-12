TRIBUNALS
Extradeixen al Regne Unit un violent fugitiu detingut a Lleida
Va protagonitzar una baralla a ganivetades, que es va viralitzar en xarxes i va posar la policia rere la pista del pròfug. Per ser jutjat per l’atac a una persona a Londres
L’Audiència Nacional ha accedit a l’extradició al Regne Unit d’un “perillós fugitiu” amb nombrosos antecedents que va ser arrestat a l’estiu a Lleida després d’haver protagonitzat una violenta baralla a ganivetades que va acabar amb ell i l’altre implicat hospitalitzats a l’Arnau de Vilanova. La baralla va ser gravada i les imatges es van fer virals a les xarxes socials, la qual cosa també va facilitar l’arrest per part de la Policia Judicial de Lleida, del Grup de Fugitius de Catalunya i de la Interpol.
La sala Penal de l’Audiència Nacional ha desestimat el recurs presentat per la defensa, que al·legava que l’investigat té nacionalitat espanyola i el seu estat psíquic no és estable. L’Audiència Nacional considera que es compleixen tots els requisits perquè sigui entregat a les autoritats judicials del Regne Unit. El fugitiu, que té altres antecedents a Anglaterra, està acusat de causar greus lesions a un pacient quan estava reclòs en un centre hospitalari d’alta seguretat de Londres el 30 de novembre del 2023. Va acabar fugint del complex sanitariopenitenciari i escapant-se a Espanya. Aquí ha acumulat un llarg historial de 45 arrestos, tots de perfil violent i la majoria localitzats a Catalunya. La seua fitxa policial inclou dos intents d’homicidi, diversos atracaments (robatoris amb violència), alguns robatoris amb força i episodis de lesions.
El fugitiu va ser imputat per temptativa d’homicidi al juny per la Guàrdia Urbana de Lleida. Concretament, dos homes de 33 i 39 anys van resultar ferits greus el dia 21 d’aquell mes a l’apunyalar-se mútuament al carrer Pere de Coma, al Barri Antic, com va avançar aquest diari. Els dos van ser evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova, on el fugitiu va ser detingut el 16 juliol. El 4 d’agost va rebre l’alta hospitalària i l’Audiència Nacional va ordenar-ne l’ingrés a presó per executar l’OID (Ordre Internacional de Detenció) i ara l’Audiència Nacional ha accedit a l’entrega sol·licitada pel Regne Unit.