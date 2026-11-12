ATURADA
Massiva mobilització de Barcelona, que acaba amb disturbis i càrregues
Almenys 50 detinguts pels enfrontaments posteriors a la manifestació
Unes 55.000 persones van omplir ahir el passeig de Gràcia de Barcelona en la manifestació unitària de la vaga general per l’habitatge, segons dades de la Guàrdia Urbana. Dividida en diferents blocs, hi van participar el Sindicat de Llogaters, UGT, CCOO, CGT, la Confederació Sindicat d’Habitatge de Catalunya, la Intersindical, la IAC, COS, així com PSC, ERC, els comuns i la CUP. Els manifestants, 400.000 segons el Sindicat de Llogaters, van arribar des dels diferents punts de la ciutat en diferents columnes, com la que va tallar l’avinguda Diagonal amb més de 3.000 persones. Sota el lema Viure ens costa la vida, els participants van celebrar l’èxit de l’aturada general i van reclamar la regulació del mercat de l’habitatge perquè deixi de ser un bé per a l’especulació. A les pancartes es van poder llegir lemes com Tenim les claus de tots els vostres pisos, una de les principals, Per una vida digna: sindicalisme nacional i de classe, Viure, no sobreviure. Contra el rendisme, la patronal i els seus governs, Ni gent sense cases, ni cases sense gent o Abaixem els lloguers. La manifestació va arribar a plaça Catalunya, malgrat que, segons l’organització, el volum de persones va ser tan gran que molts no es van poder moure dels Jardinets de Gràcia.
Una vegada conclosa la marxa, un grup de manifestants van cremar contenidors i mobiliari urbà al voltant de plaça Catalunya com el carrer Pelai, la Ronda Universitat, la plaça Urquinaona o la Ronda Sant Pere. Els Mossos van fer diverses càrregues contra els grups que van provocar aldarulls al carrer Balmes. Encaputxats van llançar pirotècnia i objectes contra la línia policial i van trencar diversos aparadors de comerços i establiments del passeig de Gràcia i de Gran Via, com va ser el cas de la botiga d’Apple.
Al final, hi va haver 50 detinguts arran dels aldarulls posteriors a la manifestació per la vaga general al centre de la ciutat, segons va informar l’alcalde, Jaume Collboni, que va dir que entre sis i deu establiments van patir destrosses i que l’ajuntament es personarà contra els arrestats. De matinada ja hi va haver un detingut per cremar contenidors en piquets informatius i una vintena per atemptat contra els agents de l’autoritat.