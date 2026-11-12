Unes 1.600 persones a les marxes de la Seu i Tàrrega
Les manifestacions es van repetir en punts com Sort o Tremp. Mobilitzacions sense incidents a la demarcació
Unes 2.000 persones van participar en les manifestacions celebrades en diverses localitats de comarques. Les principals van ser la de la Seu d’Urgell, on van participar un miler de persones, i la de Tàrrega, amb 600 segons l’organització i 350 segons la Policia Local. A la primera van acudir veïns de la Cerdanya que van fer una marxa lenta a les 15.30 hores des de Bellver fins a la capital de l’Alt Urgell. La marxa, després de parar davant d’un edifici de la Sareb situat al costat de l’estació d’autobusos, on van penjar cartells, i davant d’una gran superfície comercial, on van llançar bengales i petards, va acabar a la rotonda de la carretera N-145, tallant el trànsit durant més de mitja hora. A Tàrrega, els manifestants van exigir un augment dels salaris i habitatge assequible, durant l’acte central de la vaga celebrat a la capital de l’Urgell. Van sortir poc després de les 11.00 hores des de la plaça del Carme i van recórrer el centre de la ciutat. Portaven pancartes amb lemes com Amunt els salaris, avall els lloguers, Ni resignació ni silenci i Gent sense casa, cases sense gent. La manifestació va culminar a la plaça Major, on es va llegir un manifest que va denunciar la situació de precarietat que pateixen moltes persones treballadores i l’impacte de la crisi de l’habitatge en la vida quotidiana. Els convocants van subratllar que moltes persones es veuen obligades a destinar una part cada vegada més elevada dels seus ingressos al pagament del lloguer, fet que dificulta fer front a altres necessitats bàsiques.
També hi va haver marxes de protesta en altres municipis, com Sort i Tremp.