SEGRE

Unes 1.600 persones a les marxes de la Seu i Tàrrega

Les manifestacions es van repetir en punts com Sort o Tremp. Mobilitzacions sense incidents a la demarcació

Imatge de la marxa durant el seu recorregut pel centre de Tàrrega. - EDGAR ALDANA

Imatge de la marxa durant el seu recorregut pel centre de Tàrrega. - EDGAR ALDANA

Publicat per
Cynthia SansLaia Pedrós

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Unes 2.000 persones van participar en les manifestacions celebrades en diverses localitats de comarques. Les principals van ser la de la Seu d’Urgell, on van participar un miler de persones, i la de Tàrrega, amb 600 segons l’organització i 350 segons la Policia Local. A la primera van acudir veïns de la Cerdanya que van fer una marxa lenta a les 15.30 hores des de Bellver fins a la capital de l’Alt Urgell. La marxa, després de parar davant d’un edifici de la Sareb situat al costat de l’estació d’autobusos, on van penjar cartells, i davant d’una gran superfície comercial, on van llançar bengales i petards, va acabar a la rotonda de la carretera N-145, tallant el trànsit durant més de mitja hora. A Tàrrega, els manifestants van exigir un augment dels salaris i habitatge assequible, durant l’acte central de la vaga celebrat a la capital de l’Urgell. Van sortir poc després de les 11.00 hores des de la plaça del Carme i van recórrer el centre de la ciutat. Portaven pancartes amb lemes com Amunt els salaris, avall els lloguers, Ni resignació ni silenci i Gent sense casa, cases sense gent. La manifestació va culminar a la plaça Major, on es va llegir un manifest que va denunciar la situació de precarietat que pateixen moltes persones treballadores i l’impacte de la crisi de l’habitatge en la vida quotidiana. Els convocants van subratllar que moltes persones es veuen obligades a destinar una part cada vegada més elevada dels seus ingressos al pagament del lloguer, fet que dificulta fer front a altres necessitats bàsiques.

També hi va haver marxes de protesta en altres municipis, com Sort i Tremp.

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