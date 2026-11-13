Biosca enllesteix l’actuació de millora de l’accés cap al nucli de Viver
L’ajuntament de Biosca ha acabat recentment la millora del camí fins la masia de Viver. Segons l’alcalde, Josep Puig, el tram té uns quatre quilòmetres de longitud. Els treballs que s’han portat a terme han consistit a ampliar l’ample de la calçada, netejar les cunetes i en construir-les en alguns trams on no hi havia, així com l’asfaltatge de la via.
Es tracta d’un camí municipal que comença en un punt de la variant de Biosca, a prop de la carretera de Solsona cap a Guissona. Aquesta última, d’uns 6 quilòmetres de longitud, ja es va pavimentar el 2023.
Finançament
El projecte ha estat finançat pel consell comarcal del Solsonès amb ajuts del departament de la conselleria d’Agricultura. El pressupost que s’ha invertit en l’actuació de millora d’aquesta via ha estat d’uns 48.000 euros.
Segons l’alcalde, al tram es portarà a terme una segona actuació per valor d’uns 150.000 euros que comptarà amb ajuts del pla d’obres i serveis de la Generalitat (PUOSC). La via renovada facilita l’accés a altres masies com Malgosa, Vinyaire, Pedrafita i Viladrosa, la qual cosa representa un avenç en la connexió d’aquestes zones disseminades.