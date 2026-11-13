L’habitatge i la mobilitat, principals reptes comarcals
La Segarra aprova el Pla Estratègic amb 41 accions fins a l’any 2032. Entre aquestes, el Banc d’Habitatges o una taula del sector agroalimentari
L’accés a l’habitatge i les carències en infraestructures i mobilitat són alguns dels principals reptes que ha identificat el consell comarcal de la Segarra en el Pla Estratègic 2026-2032, aprovat per establir les prioritats de la comarca durant els propers sis anys. El document recull 41 accions agrupades en tres eixos: el repte demogràfic, les activitats econòmiques i la cohesió comarcal.
El diagnòstic posa de manifest els desequilibris demogràfics entre municipis, ja que 13 dels 19 han perdut població entre 2009 i 2025, malgrat que el conjunt de la comarca ha crescut.
Entre les dades que es recullen destaca el fet que el 31,2% d’habitatges no són residència habitual dels seus propietaris, una proporció que en alguns pobles supera el 55%. Per fer front a les dificultats d’accés a l’habitatge, el pla proposa desplegar el Banc d’Habitatges, per connectar propietaris i interessats a comprar o llogar, així com incrementar l’assistència tècnica als ajuntaments. En l’àmbit econòmic, el pla aposta per garantir la continuïtat de les 1.418 empreses actives a la comarca, un 7,1% menys que el 2020. Entre les accions previstes hi ha la creació d’una taula del sector agroalimentari o un programa de foment del relleu generacional.
Per la seua banda, el president del consell, Ramon Augé, va explicar que “és el quart pla estratègic de la Segarra i, per tant, no partim de zero”, sinó que es dona continuïtat a les línies de treball anteriors i s’incorporen nous aspectes.
Augé també va destacar la participació ciutadana en la seua elaboració.