Maials, capital de l’oli nou
Gastronomia. La localitat celebra aquest cap de setmana la 29a Fira de l’Oli Verd, amb prop d’un centenar d’expositors i activitats per a tots els públics, centrades en l’oli local
Maials celebrarà demà i diumenge la 29a edició de la Fira de l’Oli Verd, una cita dedicada a promocionar l’oli d’oliva verge extra, la producció local i els productes de proximitat. El recinte firal reunirà prop d’un centenar d’expositors i oferirà dos jornades amb propostes gastronòmiques, culturals i familiars.
La inauguració oficial tindrà lloc demà a les 11.00 hores i anirà a càrrec del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, que visitarà el recinte firal. La jornada començarà a les 9.00 hores amb un esmorzar popular a la Cooperativa, on es podrà degustar oli nou. A la tarda, a les 16.30 hores, s’organitzarà una visita guiada a l’església de l’Assumpció i la Vilaclosa. La programació també inclourà la presentació del joc de taula Ubica’t, a les 17.30 hores, i un taller i degustació de fruita seca tradicional i de gustos originals, de les 19.00 hores. La jornada acabarà amb un monòleg de David Sas, a les 22.30 hores. Diumenge, un dels actes destacats serà Maials d’Oli, del camp a la taula, a les 10.00 hores, que mostrarà l’evolució dels sistemes de recol·lecció de l’oliva i inclourà la presentació d’un robot agrícola d’Agrin’Pulse. També hi haurà teatre infantil amb La pirata Rogenca, de la companyia 4Contes, i un tast professional d’oli dirigit per Pilar Pardell, membre del Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya.
A més, el programa contempla jornades de portes obertes a la Cooperativa, exposicions i visites al Museu de Cal Cabalesila. La investidura de l’expresident Jordi Pujol com a Amic de l’Oli 2026 serà un altre dels moments destacats de la jornada. Durant el cap de setmana també es podran adquirir olis i altres productes agroalimentaris directament els productors presents als estands del recinte firal, així com conèixer-ne els processos d’elaboració.