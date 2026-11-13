Parlon defensa l’actuació policial davant l’“actitud violenta” de l’11N
UGT xifra el seguiment entre el 25 i el 95%
La consellera d’Interior, Núria Parlon, va assegurar ahir que els Mossos d’Esquadra van actuar amb ponderació durant la manifestació de la vaga general de l’11N a Barcelona i va lamentar els danys i disturbis que en van promoure “4 de fascinerosos”.
“Ells són notícia avui i no haurien de ser-ho. No haurien de tenir cabuda en una societat democràtica”, va subratllar Parlon en roda de premsa acompanyada de la comissària en cap del cos, Sílvia Catà, per fer balanç del dispositiu policial de dimecres, que es va saldar amb 52 detinguts, 6 dels quals menors. Dos dels arrestats ja havien estat detinguts pel fenomen Blocus i tenien ordres de no participar en manifestacions.
Catà, per la seua part, va atribuir els aldarulls a “moviments radicals i antisistema que volien generar caos i por” –en la mateixa línia que el president, Salvador Illa, que va acusar dels saquejos grups anarquistes– i va denunciar la presència de pirotècnia de gran potència, artefactes coneguts coma MacGyver, còctels molotov i passamuntanyes.
Paral·lelament, Front Ampli, ERC i Podem van demanar la dimissió del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per la “violència policial” exercida durant la jornada de vaga. Marlaska va anunciar que obrirà una investigació interna per analitzar les càrregues policials. PSOE i Partit Popular, a més, es van tornar a enfrontar per les crítiques als sindicats per part dels populars.
En un altre ordre de coses, els sindicats van celebrar l’“èxit” de mobilització de la vaga, mentre que la patronal va insistir que va ser “un fracàs”. Segons dades d’UGT, es va registrar un seguiment d’entre el 25,4% i el 95% en funció del sector d’activitat. Va destacar la indústria de l’alimentació, especialment la càrnia, amb un 95% de participació, seguida dels ports, la seguretat i l’automoció.