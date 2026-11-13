El TSJC anul·la el contracte de l'arquitecte municipal d'Almenar perquè externalitza funcions públiques
El tribunal dona en part la raó al Col·legi d'Arquitectes, però no obliga el consistori a crear una plaça de funcionari
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat els plecs i l'adjudicació del contracte per prestar el servei d'arquitecte municipal a la Paeria d'Almenar, al Segrià, perquè considera que inclou funcions que comporten l'exercici de potestats públiques i que, per tant, han de ser desenvolupades per funcionaris de carrera. La sala contenciosa administrativa ha estimat parcialment el recurs del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i ha revocat la sentència del jutjat contenciós administratiu número 1 de Lleida, que havia avalat la licitació el desembre del 2024. Tot i això, el tribunal no obliga el consistori a crear una plaça de funcionari. La sentència es pot recórrer en cassació davant el Tribunal Suprem.
El tribunal considera que no es podien encomanar a un professional extern algunes de les tasques incloses en el contracte, com ara l'emissió d'informes en matèria urbanística, d'obres i de valoracions en expedients municipals, la direcció tècnica de les obres executades directament per l'Ajuntament amb la brigada municipal i la supervisió dels projectes redactats per professionals externs.
La sala assenyala que aquests informes poden afectar procediments sancionadors i de disciplina urbanística, funcions reservades als funcionaris de carrera. També considera que la direcció d'obres municipals pot comportar facultats de decisió i execució, i que la supervisió de projectes no es pot atribuir indiscriminadament a un professional extern, especialment en concessions d'obres o serveis.
Per aquests motius, el TSJC anul·la els plecs de la licitació i el decret d'alcaldia del 28 de febrer del 2023 que va adjudicar el contracte, ja que considera que la invalidesa dels actes preparatoris s'estén a l'adjudicació.
La sentència no obliga la Paeria a crear una plaça d'arquitecte municipal ni a incorporar un funcionari de carrera. El COAC ja havia demanat en primera instància que es convoqués un procés selectiu, però la petició concreta de crear una plaça A1 a la relació de llocs de treball es va formular per primer cop en l'apel·lació i el tribunal no l'admet. Per tant, anul·la el contracte, però no imposa una fórmula concreta per organitzar el servei.
El servei s'havia licitat per a una dedicació de 18 hores setmanals, amb un pressupost base de 1.200 euros mensuals, i es va adjudicar per 850,48 euros. El tribunal considera que el preu del contracte també queda afectat per l'anul·lació. Amb tot, no conclou que el desglossament dels costos directes i indirectes fos incorrecte per si mateix, sinó que la determinació del preu queda sense efecte a conseqüència de la invalidesa del contracte.