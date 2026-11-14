Fraga acull el primer fòrum d’àmbit estatal sobre la patologia
La seu de la Comarca del Baix Cinca va acollir aquesta setmana el primer fòrum d’àmbit estatal sobre el contagi de la malaltia d’Aujeszky en gossos de caça, una via d’expansió del virus que tot apunta que es troba en fase de creixement com a conseqüència del desmesurat augment de la cabanya de senglars. Els experts que van participar van reclamar la col·laboració dels caçadors per poder fer estudiar la patologia i la seua evolució. El Col·legi de Veterinaris de Lleida ofereix al seu web un protocol d’actuació en cas de contagi amb recomanacions de maneig de l’animal i d’alerta.
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Detecten els primers gossos morts per menjar carn de senglars infectats
EDUARDO BAYONA