Gerb vol acabar amb l’enfonsament dels carrers
Invertirà 500.000 euros finançats pel pla d’obres i serveis
L’EMD (Entitat Municipal Descentralitzada) de Gerb, a Os de Balaguer, vol acabar amb el mal estat d’alguns dels carrers de la localitat, on el ferm presenta deterioraments, fissures i sots. L’actuació contempla una inversió de 498.027 euros i es finançarà amb el pla d’obres de la Generalitat. La intervenció busca corregir els problemes estructurals que afecten a les vies i millorar la seguretat i l’accessibilitat en una zona urbanitzada fa dos dècades.
Els danys al paviment es relacionen amb la geologia del terreny i amb les afeccions causades per l’aigua de reg al llarg dels anys en aquesta zona de la localitat.
El projecte contempla reparar un tram d’uns 30 metres de la calçada del carrer Canal, a més de renovar part de la vorera, l’encreuament amb el carrer Diagonal per corregir els assentaments del terreny, la renovació de prop de 125 metres del carrer Rengs amb la reconstrucció del ferm i de les voreres, i al carrer Macianet es repararan dos trams danyats per enfonsaments i acumulacions d’aigua. Així mateix, es renovaran 260 metres de voreres a Macianet, Lleida, Tarragona i Canal, entorn de la parcel·la d’equipaments municipals per facilitar els desplaçaments i garantir recorreguts més accessibles.