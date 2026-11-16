Detinguda una dona per violència domèstica
Una persona va haver de ser atesa dissabte a la nit després d’un incendi en un pis del carrer Joan Baget de Lleida, segons van informar els Bombers. El foc es va originar a la campana de la cuina i el pis es va omplir de fum. D’altra banda, els Bombers van sanejar ahir a la tarda la façana d’un immoble al carrer Ciutadella després de caure part d’un balcó. A Alfarràs, van fer revisió estructural d’un pis deshabitat per una esquerda a la façana.
Un home de 31 anys va ser detingut per la Guàrdia Urbana de Lleida dissabte a la nit per un delicte d’amenaces i coaccions. L’actuació es va portar a terme cap a les 22.00 hores a l’avinguda Prat de la Riba, a l’altura del CUAP.