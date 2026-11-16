La Diputació portarà al ple un pressupost de 225,8 milions per a 2027
Davant els 223,7 milions de l’exercici anterior
El ple de la Diputació votarà dijous el pressupost per a 2027, que ascendirà a 225,8 milions d’euros, davant els 223,7 milions d’aquest any. Amb els vots de l’equip de govern d’ERC, PSC, UA i Ara-Pacte Local n’hi ha prou per aprovar-los, si bé el president de la corporació provincial, el republicà Joan Talarn, va apuntar la possibilitat d’obtenir suports entre l’oposició (Junts-Impulsem i PP) i incorporar les seues propostes als comptes al llarg de l’any amb càrrec als romanents d’anys anteriors, que ascendeixen a uns 80 milions d’euros.
El pressupost preveu gairebé 80 milions d’euros per a ajuntaments, consells, EMD i ens públics locals, així com 14 milions per a entitats sense ànim de lucre. Talarn va assegurar que el percentatge d’execució pressupostària ha crescut en els últims anys fins assolir un 70% i que la Diputació "és àgil" en els seus pagaments, d’11 dies a empreses.
Els comptes preveuen la incorporació de 8 persones més per al servei d’assistència tècnica (SAT) als ajuntaments i superar la seixantena, a fi de pal·liar la dificultat dels municipis petits per disposar de secretaris i interventors.