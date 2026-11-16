Els sindicats ferroviaris s'uneixen en una vaga aquest dimarts per reclamar seguretat
Recomanen als usuaris buscar serveis mínims
Els sindicats ferroviaris afronten aquest dimarts una jornada de vaga unitària per reclamar més garanties de seguretat al conjunt del sistema, vint dies després de l'accident d'Urda. L'aturada, que afectarà els treballadors d'Adif, Renfe, les operadores privades i de mercaderies, arriba després d'una nova setmana marcada pels retards generalitzats a Rodalies i enmig de les negociacions amb el govern espanyol per introduir millores en la prevenció i els protocols.
Els sindicats reclamen més personal, coordinació i compromisos concrets per reforçar la seguretat. Rodalies de Catalunya ja ha avisat que el servei es veurà “molt afectat” i ha recomanat als viatgers buscar mitjans alternatius de transport.
El Departament d'Empresa i Treball ha fixat uns serveis mínims del 66% a Rodalies en hora punta i del 33% la resta de la jornada. Els trens d’alta velocitat hauran de prestar el 72% del servei habitual, els de mitjana distància d’un 65% i els de mercaderies d’un 26%.