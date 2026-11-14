Nova jornada de retards generalitzats a la xarxa de Rodalies per una "incidència operativa"
Renfe celebra l'acord laboral amb els maquinistes i espera normalitzar el servei "durant el cap de setmana"
Nou dissabte amb retards generalitzats a la xarxa de Rodalies per una "incidència operativa" que provoca que els trens circulin fora del seu horari habitual i incrementin el seu temps de recorregut. A les 10.00 hores, la meitat dels combois en circulació a Catalunya -37 de 74- presenten demores, destacant alguns trens de l'R11 (amb 58 minuts d'espera), R4 (39 minuts de retard) i R1 (30 minuts d'espera). Renfe reconeix que encara hi ha "desajustos en el servei" però espera normalitzar la circulació "durant el cap de setmana" gràcies a l'acord laboral aconseguit amb el sindicat Semaf. El pacte evita als maquinistes d'anar a Sants per iniciar la jornada laboral i retorna a l'antic esquema de torns, horaris i estacions d'inici de servei.
"L'acord amb el comitè d'empresa permetrà millorar l'operativa del servei i reduir les incidències d'aquesta darrera setmana", s'ha mostrat convençuda Renfe en un comunicat. "Així, es recuperen els gràfics de servei dels maquinistes acordats amb la representació dels treballadors després que els darrers dies s'haguessin hagut d'aplicar els gràfics reglamentaris per la decisió dels representants dels treballadors de trencar els pactes existents durant anys", ha apuntat la companyia ferroviària, que considera que el pacte "beneficia directament" els usuaris de Rodalies i els maquinistes. "Es millora l’organització dels torns i l'operativa a les capçaleres (estacions origen o destí de línia) facilitant una gestió més eficient dels recursos disponibles", ha puntualitzat Renfe.
"Normalitat al servei, especialment a partir d'aquest diumenge"
Per tot plegat, la companyia pronostica que aquest cap de setmana es recuperarà la normalitat en el servei de manera progressiva, però "especialment a partir d'aquest diumenge", quan les mesures de flexibilitat operativa estiguin "plenament implantades".