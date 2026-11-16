Esther Boix, art i compromís
L’Espai Guinovart d’Agramunt dedica una mostra a una de les artistes més singulars de la pintura catalana a la postguerra. Es pot visitar fins a abril del 2027 al Petit Espai
L’Espai Guinovart d’Agramunt dedica una exposició a Esther Boix Pons (Llers, 1927 – Anglès, 2014), una de les artistes més singulars de la pintura catalana de la segona meitat del segle XX, concretament de la postguerra. La mostra, articulada en col·laboració amb la Fundació Vila Casas, arriba en vigílies del centenari del seu naixement i n’explora el compromís social, feminista i pedagògic.
A través d’un llenguatge plàstic ple de força expressiva, l’obra d’Esther Boix es presenta com un testimoni de resistència i una eina per qüestionar la realitat. La mostra convida a recuperar la trajectòria d’una creadora que va entendre l’art com un espai innegociable de llibertat i pensament crític.
En una època marcada per la postguerra i les limitacions imposades pel franquisme, Boix va construir una veu pròpia, allunyada dels estereotips que condicionaven el paper de les dones artistes. Les seues pintures, intenses i compromeses, reflecteixen les desigualtats, les injustícies i les esperances d’una societat en transformació.
Per a Esther Boix, pintar significava prendre partit. Després d’una estada decisiva a Milà, el seu llenguatge artístic es va convertir en una eina de denúncia i de compromís amb la lluita antifranquista. Les seues obres dels anys seixanta i setanta són un testimoni del desig de llibertat i de la voluntat de construir un món més just i humà. Aquest compromís va transcendir la seua producció artística. Convençuda del poder transformador de l’educació, va impulsar, juntament amb altres pedagogs, l’escola L’ARC, un projecte innovador que entenia l’art com una experiència de creixement personal, creativitat i pensament crític.
Durant la inauguració, celebrada el diumenge passat 8 de novembre, es va posar en relleu l’especial relació d’Esther Boix amb Josep Guinovart, reforçada també pel matrimoni amb Ricard Creus.
L’exposició és una versió reduïda de la retrospectiva presentada recentment als Espais Volart de la Fundació Vila Casas de Barcelona. La trajectòria d’Esther Boix és també la història d’una dona que va saber superar les dificultats. Les seqüeles d’una poliomielitis infantil no li van frenar la vocació ni la determinació; al contrari, la seua mirada crítica, la sensibilitat cap a les causes socials, el feminisme i la defensa del medi ambient la vinculen amb debats que continuen vigents.
La mostra, titulada Esther Boix: Una dona, un temps, es pot visitar al Petit Espai de l’Espai Guinovart d’Agramunt fins al 25 d’abril del 2027.