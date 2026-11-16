Feijóo demana el vot per al PP perquè Lleida "deixi de ser una província oblidada"
El candidat popular promet reduir la burocràcia i que els joves que comprin el seu primer habitatge al món rural no paguin imposats. Melero diu que els lleidatans "volen i necessiten un canvi"
El candidat a la presidència pel PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat el vot aquest dilluns al matí en un acte a Vallfogona de Balaguer perquè Lleida no continuï sent "una província oblidada". Ha presentat el Llibre Blanc del Futur Rural d’Espanya, que proposa mesures com que els joves que comprin el seu primer habitatge al món rural no paguin imposats, reduir la burocràcia "desproporcionat" de pagesos i ramaders i una fiscalitat específica per a ells, un pacte nacional de l’aigua i garantir l'ocupació mitjançant "una migració regulada i ordenada". En aquest sentit, ha remarcat que "els senyorets que legislen aquest sector des de la ciutat no ens interessen" i que el model autonòmic "ha de reconèixer la singularitat del món rural". Així mateix, ha promès que si governa els ajuts al sector primari s’atorgaran "de forma immediata" i que "repartirem en diversos anys el pagament d’impostos quan hi hagi una mala collita".
També ha promès beneficis per a les explotacions agràries que redueixin la contaminació, destinar 40.000 milions a la renovació del regadiu i fomentar la contractació en origen "perquè vinguin de forma ordenada, legal, vinculada a les necessitats de mà d’obra i amb voluntat d’integrar-se". Sobre la migració, ha remarcat que "la diversitat és necessària, però si no compleixen les nostres lleis hem de tenir dret a expulsar-los, un migrant no té més drets que un català".
Finalment, ha assegurat que tot el que ocupa el govern actual d’Espanya "és incompetència" i que proposa "un gir profund". Al seu torn, Feijóo ha assegurat que en aquesta campanya "vinc a fer propostes, no a fer el xou, posar-me samarretes i ballar amb la dona", en al·lusió al candidat del PSOE, Pedro Sánchez. Feijóo ha conclòs l’acte advertint que "ens falten 800-900 vots" perquè el PP obtingui diputat per Lleida i que aquest és el seu objectiu prioritari. "El diputat no es pot fallar" ha conclòs.
En l’acte també ha intervingut el candidat del PP al Congrés per Lleida, Roger Melero, que ha recordat que "el 2023 els 4 diputats provincials van votar Sánchez" i que "la gent de Lleida vol i es mereix un canvi".
Per la seua part, el president del PP català, Alejandro Fernández, que ha assegurat que Feijóo "és un home de paraula i amb sensibilitat a les demandes" del sector primari. D’altra banda, el president del PP a Lleida, Xavi Palau, ha remarcat que "el vot al PP a Lleida val doble, perquè si aconseguim diputat l’hi traurem als socialistes, Lleida necessita tenir una veu del centredreta, unifiquem el vot".