Andorra estrenarà un sistema d’alertes als mòbils al desembre
El Govern d’Andorra va presentar ahir l’Ad-Alert, el nou sistema oficial d’alertes a la població, que estarà operatiu a mitjans del mes de desembre. L’eina permetrà enviar avisos directament als telèfons mòbils de les persones que es trobin en zones afectades per situacions de risc o emergència, amb informació sobre què està passant i les instruccions a seguir per protegir-se.
Segons va informar el Govern, el sistema disposarà de dos nivells d’avís. La prealerta tindrà caràcter preventiu i s’utilitzarà davant de situacions previsibles o en evolució, mentre que l’alerta quedarà reservada a riscos greus, imminents o en curs que requereixin mesures urgents d’autoprotecció. D’altra banda, els missatges es podran enviar en català, espanyol, francès i anglès.
La primera prova del sistema està prevista per a mitjans del mes de desembre i es realitzarà a tot el territori. Els ciutadans rebran un missatge en el qual s’indicarà que es tracta d’una prova i que no és necessari realitzar cap actuació. Al seu torn, Protecció Civil recomana mantenir actualitzat el sistema operatiu dels mòbils per facilitar la recepció dels avisos. El Govern ha posat en marxa una campanya informativa.