Córrer amb Runners La Seu
Veïns de la Seu impulsen el club de corredors que està obert a tots els nivells i que en poc més d’un mes de crear-lo compta amb més de 500 seguidors a Instagram i més de 240 inscrits a WhatsApp. L’objectiu és fer esport i crear comunitat entre els veïns
Els clubs de córrer es multipliquen per tot el territori i es converteixen en espais segurs que faciliten la pràctica esportiva i noves maneres de relacionar-se. En aquest context s’emmarca el col·lectiu Runners La Seu, entitat que des de fa poc més d’un mes treballa per constituir-se com a club. En tot just cinc setmanes d’existència supera els 500 inscrits al perfil d’Instagram i els 240 al grup de WhatsApp.
Jordi Carrascal, un dels impulsors d’aquesta iniciativa, explicava ahir que l’objectiu és que “sortir a trotar ja no sigui només fer exercici, sinó que també es converteixi en una manera d’establir relacions socials i de crear comunitat”. “Sortir a córrer en grup és un motor molt potent psicològicament, perquè et genera un sentiment de pertinença i compromís que també t’ajuda a ser constant”, va afegir.
En aquest sentit, segons Carrascal, “no cal estar preparant una marató per tal de poder formar part del grup, ni tampoc assolir un nivell determinat, hi té cabuda tot aquell que tingui ganes de sociabilitzar i fer exercici, som un grup totalment obert”. De fet, Runners La Seu ha llançat un qüestionari als seus integrants per conèixer-ne les inquietuds i saber el que els corredors esperen d’aquest col·lectiu.
Un gran número dels participants pretenen que sigui un col·lectiu amb el qual “organitzar sortides de trail i que permeti sociabilitzar i conèixer gent nova”. Els integrants, a través del grup de WhatsApp, organitzen sortides esporàdiques amb l’objectiu de sortir a córrer durant la setmana.
Social Run
La primera de les activitats organitzades va tenir lloc el cap de setmana passat amb la primera Social Run, en la qual van participar una cinquantena de persones. Hi havia veïns de la Seu, però també d’altres punts de la comarca de l’Alt Urgell i d’Andorra, en una jornada marcada pel bon ambient i les ganes de compartir esport.
Amb sortida i arribada al Parc Olímpic del Segre, l’activitat va oferir dos recorreguts, de 4 i 9 quilòmetres de longitud. La bona acollida ha animat els organitzadors a preparar una segona Social Run per al 13 de desembre, amb una sortida de trail que prepara la corredora Mireia Monistrol.
Amb l’objectiu de crear comunitat, Runners La Seu prepara una samarreta identificativa. El col·lectiu es mostra obert a rebre propostes d’empreses i patrocinadors que vulguin col·laborar. Així mateix, busquen col·laboracions per organitzar futures activitats.