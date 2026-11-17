Crema una furgoneta a la C-12 a Balaguer
L'incident, sense ferits, ha obligat a tallar la carretera
Dos dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquest dimarts al matí en l'incendi en una furgoneta a la C-12 a Balaguer. Els bombers han rebut l'avís a les 09.31 hores i, segons el Servei Català de Trànsit, la carretera ha estat tallada en els dos sentits de la marxa –entre els punts quilomètrics 161 i 162– mentre es duien a terme les tasques d'extinció. El conductor de la furgoneta ha sortit il·lès.