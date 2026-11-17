Diners per arreglar camins al denunciar-ne el PSOE el deteriorament
L’ajuntament de Fraga està tramitant una modificació de crèdits per destinar 200.000 euros a la millora de la xarxa de camins, una mesura que arriba dies després que el PSOE local denunciés en un vídeo difós a través de les seues xarxes socials el deteriorament dels camins, en els quals resulta freqüent trobar forats de diversos centímetres de profunditat. Fa dos mesos, en el ple del mes de setembre, l’equip de govern havia tirat endavant una aportació de només 40.000 € per a aquest objectiu, la dotació del qual havia quedat reduïda a la meitat en els pressupostos municipals d’aquest any.