ADMINISTRACIÓ
La Diputació eleva el pressupost i arribarà als 225,8 milions el 2027
Un lleuger augment respecte als 223,7 d’aquest any després d’anys de pujades. El president provincial xifra en un 70% el percentatge d’execució pressupostària
El ple de la Diputació votarà dijous el pressupost per a l’any 2027, de 225,8 milions d’euros. Això suposa un lleu augment respecte als 223,7 milions d’aquest any i consolida anys de tendència a l’alça. Amb els vots de l’equip de govern d’ERC, PSC, UA i Ara-Pacte Local n’hi ha prou per aprovar-lo, si bé el president de la corporació provincial, el republicà Joan Talarn, va apuntar la possibilitat d’obtenir suports entre l’oposició (Junts-Impulsem i PP) i incorporar propostes seues al llarg de l’any.
El nou pressupost es planteja quan la Diputació ha guanyat “agilitat” en pagaments i capacitat d’execució pressupostària, segons Talarn. El termini de liquidació a empreses se situa en 11 dies, mentre que el percentatge d’execució del pressupost ha passat del 49% el 2024 al 70% actual, segons l’equip de govern. En conseqüència, els romanents, que van arribar a fregar els 260 milions, s’han reduït a 80, en gran part al liquidar pagaments compromesos en anys anteriors.
El projecte que debatrà el ple reserva gairebé 80 milions d’euros per a ajuntaments, consells, entitats municipals descentralitzades (EMD) i altres ens públics locals, així com 14 milions per a entitats sense ànim de lucre. Al marge d’aportacions directes, preveuen incorporar fins a 8 persones més per al servei d’assistència tècnica (SAT) als ajuntaments. Passarien així a superar els seixanta, a fi de pal·liar els problemes que pateixen nombrosos municipis, especialment els més petits, per disposar de secretaris i interventors, necessaris per al funcionament diari dels ajuntaments. En aquest sentit, el vicepresident primer, Agustí Jiménez (PSC), va explicar que a aquest reforç se suma el projecte d’una borsa de treball compartida amb la Generalitat per tal de facilitar la contractació d’aquest personal qualificat.