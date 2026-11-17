Retiren 40 tones de deixalles a la Cerdanya
Una acció mediambiental, impulsada per les entitats Catalunya Neta i Cerdanya en Acció pel Clima va permetre retirar el cap de setmana prop de 40.000 quilos de runa, fusta, uralita i objectes voluminosos entre Lles i Martinet. Van participar una vintena de voluntaris en una intensa jornada de neteja entorn de les casernes velles situades entre ambdós municipis, que fa anys que són objecte d’abocaments incontrolats. El gruix de les deixalles recollides va correspondre a 35.000 quilos de runa procedent d’obres. Se li van sumar uns altres 900 quilos de fusta i 600 quilos de fracció rebuig. Així mateix, es van retirar 200 quilos d’uralita, així com residus voluminosos, entre els quals van destacar 8 matalassos i 8 rodes de vehicle abandonades en zona rural.