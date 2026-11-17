S'incendia un camió remolc que transportava cotxes a Massoteres, a la Segarra
Un dels vehicles transportats era híbrid i ha obligat a extremar la distància de seguretat per risc elèctric dels bombers
Un camió remolc s'ha incendiat aquest dimarts a la tarda a la C-451, a l'altura de Massoteres. El vehicle transportava cotxes, entre ells un d'híbrid que ha fet extremar la distància de seguretat per risc elèctric dels bombers desplaçats fins al lloc.
A les 18:14 hores els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís i han acudit fins aquest punt de la Segarra amb deu dotacions per apagar el foc. La bateria d'alt voltatge del cotxe híbrid no ha acabat afectada.