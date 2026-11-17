Sánchez i Lula s’alien “davant l’amenaça ultradretana”
Els dirigents es reuneixen i advoquen per defensar les institucions democràtiques. Morón defensa les polítiques contra la despoblació
El president del Govern espanyol i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, va rebre ahir el seu homòleg brasiler, Lula da Silva, després de la victòria electoral d’aquest i tots dos van remarcar la necessitat de defensar les institucions democràtiques i la cohesió social “davant l’amenaça ultradretana”. Ambdós dirigents es van trobar a la Moncloa aprofitant l’escala del president sud-americà a Madrid després de participar en la Cimera del Clima a Turquia. Segons van informar fonts de la Moncloa, Sánchez i Lula van conversar sobre el futur de les Nacions Unides i l’ordre internacional, així com l’agenda bilateral per continuar reforçant els vincles econòmics entre els dos països. Encara que el PSOE pretenia celebrar un acte de campanya amb Lula i el president de l’Uruguai, Yamandú Ordi, perquè traslladessin el seu suport a Sánchez davant de la cita amb les urnes, es van veure obligats a cancel·lar-lo a última hora per una afonia del dirigent brasiler i per tant només van fer la reunió institucional.
Sánchez i Lula també van parlar sobre el model progressista que defensen, “basat en la millora de les condicions laborals i una fiscalitat justa com a mecanisme per generar prosperitat”.
Per la seua part, la cap de llista del PSC per Lleida al Congrés, Cristina Morón, va assegurar ahir a Tremp que “el Govern de Sánchez és el que més polítiques d’equilibri territorial ha impulsat i que beneficien especialment el nostre territori”. Va posar com “el millor exemple” en aquest àmbit “la secretaria general per al repte demogràfic, creada el 2020 i que en aquests anys, dirigida pel company Paco Boya, ha fet una tasca imprescindible en el món rural impulsant polítiques contra la despoblació”. Morón va destacar que “només entre els anys 2021 i 2024 el Govern ha mobilitzat més de 13.000 milions d’euros en el marc del pla de 130 mesures per a la connectivitat, l’ocupació, l’energia, la innovació i el desenvolupament rural” i que els ajuts contra la despoblació han beneficiat 900 projectes. “Polítiques com aquestes són les que ajuden a millorar la vida de la població de comarques com el Pallars Jussà i municipis com Tremp”, va concloure Morón.