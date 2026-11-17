La Seu formarà el seu personal sobre el tracte i la protecció a menors
El ple aprova el pla de la Infància i l’Adolescència amb mesures com incrementar la il·luminació de places públiques. Busca que els espais i activitats siguin entorns segurs
El ple de l’ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar ahir per unanimitat de tots els grups (Compromís x la Seu, Junts, ERC i la CUP) el Pla de Protecció a la Infància i l’Adolescència, una eina destinada a prevenir, detectar i actuar davant de qualsevol situació de risc o vulneració dels drets dels nens i adolescents del municipi. El pla inclou des d’accions a nivell urbanístic, com la revisió dels espais públics, com places i carrers, perquè siguin “amables, comunitaris i segurs”, revisant la visibilitat i la il·luminació “per evitar punts negres”, segons va explicar ahir la regidora d’Educació, Joventut i Infància, Christina Moreno. L’edil va afegir que busquen una “ciutat educadora i protectora”, fins a l’obligació, per part de tot el personal municipal, col·laborador, voluntari o en pràctiques que tingui contacte amb menors de rebre una formació específica sobre un codi de conducta aprovat també ahir.
Codi de Conducta
Aquest codi de conducta recull comportaments positius obligatoris, com l’ús de canals de comunicació exclusivament institucionals, així com també deu conductes totalment prohibides, com ara el contacte a través de xarxes socials personals, la presa d’imatges amb dispositius propis o bé quedar-se tot sol amb un menor en espais tancats que no disposin de visibilitat o el transport amb un menor en vehicles privats. El pla dona compliment a la Llei Orgànica 8/2021 de Protecció Integral a la Infància i l’Adolescència davant de la violència (LOPIVI) i la Llei catalana 14/20 de l’adolescència.
En aquest sentit, Moreno va destacar l’“enfocament preventiu” de l’eina, que inclou un protocol d’actuació per als professionals amb fins a 8 escenaris possibles. D’altra banda, el ple va aprovar també una moció del grup municipal de Junts x la Seu amb l’objectiu d’actualitzar la terminologia de les places reservades a les persones amb discapacitat perquè “evitin termes pejoratius” com “reservat minusvàlids”.
Així mateix també va portar endavant la modificació del conveni col·lectiu de la policia municipal perquè els agents puguin cobrar el plus de nocturnitat i va atorgar el títol de fill il·lustre de la Seu a favor de Ramon Escuder Cerqueda i Ramon Galí Gabriel.
També van quedar aprovades operacions de crèdit relacionades amb actuacions incloses dins del Pla de Barris de la Generalitat.
Així mateix, també va quedar aprovada una modificació de crèdit de 150.000 euros per continuar amb l’obra a l’edifici de Cal Pensament, on es construeixen 12 pisos de lloguer assequible per a joves.