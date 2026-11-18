MOBILITAT
La Bonaigua en obres obrirà en cap de setmana i festius
Flexibilitzen els tancaments a les portes de la temporada d’esquí. A partir del dia 28, quan Baqueira preveu obrir pistes
Els talls de circulació per obres a la carretera del port de la Boniagua (C-28) seran més flexibles a partir del 28 de novembre, a les portes de la temporada d’esquí. És, de fet, la data en què Baqueira Beret preveu obrir les portes al públic si les condicions meteorològiques ho permeten. A partir de llavors, en cap de setmana i dies festius la calçada obrirà a la circulació encara que de forma restringida: hi haurà pas alternatiu regulat amb semàfors.
A causa d’aquests dies, hi haurà talls de circulació de dilluns a divendres entre les 8.30 i les 14.30 hores en horari de matí, i de 15.30 a 17.30 hores a la tarda. Fora d’aquest horari es podrà circular amb pas alternatiu, com ha succeït des de l’inici de les obres. Aquesta intervenció va començar l’estiu passat amb l’objectiu de posar fi al risc de despreniments i a desplaçaments del terreny que suposen risc per a la seguretat del trànsit. El febrer passat, un tram d’escullera es va esfondrar i va provocar el tall total de la carretera.
Si bé les obres eren una reivindicació del territori per guanyar seguretat i assegurar la mobilitat, la llarga durada dels talls va provocar queixes entre els conductors al poc d’iniciar-se els treballs.