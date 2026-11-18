Cinc reconeixements amb Ànima
La Vetllada Solidària homenatja cinc veïns i entitats pel seu compromís social, cultural i solidari amb el territori. La gala celebrada divendres a Mollerussa va reunir 400 persones
La Vetllada Solidària es va celebrar al restaurant Resquitx. - J.GÓMEZ
El Senyor Postu, en el seu parlament. - J.GÓMEZ
Roser Daniel, homenatjada. - J.GÓMEZ
Joan Pons i Carme Ferrer, amb el guardó. - J.GÓMEZ
Jaume Suau i Ton Solé, de Mascançà. - J.GÓMEZ
Manel Roure, durant l’entrega del premi. - J.GÓMEZ
Mollerussa ha retut homenatge a cinc trajectòries personals i col·lectives vinculades a la solidaritat, la cultura i el compromís amb el territori. Els Reconeixements Ànima d’Honor Àngel Pujol, entregats divendres en la dissetena Vetllada Solidària Ángel Olaran, han distingit Roser Daniel, Joan Pons i Carme Ferrer, el Senyor Postu, Manel Roure i el Centre de Recerques Mascançà. La gala, celebrada al restaurant Resquitx, va reunir prop de 400 persones.
Roser Daniel Verdeny va ser reconeguda per la seua trajectòria al capdavant del Resquitx, que va impulsar al costat del seu marit, Mariano Castanyé. “Vull compartir aquest premi amb tota la meua família i amb els treballadors que han passat per casa nostra”, va dir.
També van ser distingits Joan Pons Bartra i Carme Ferrer Bosch per conservar durant gairebé cinquanta anys una col·lecció d’objectes antics a Cal Quintí i contribuir a preservar la memòria col·lectiva. El Senyor Postu, impulsor de Postureig de Lleida, va rebre el premi per convertir l’humor en una eina solidària que ha recaptat més de 325.000 euros fins al 2025. “Aquest premi és de totes les persones que col·laboren i recolzen aquests projectes”, va afirmar. També va ser homenatjat Manel Roure i Arnaldo, pels seus més de cinquanta anys de trajectòria com a òptic i optometrista. Va recordar Júlia Torrent, esposa de Josep Maria Pujol, traspassada el 29 d’octubre, i va evocar Àngel Pujol, de qui va destacar que “va ser una gran persona”.
Finalment, el Centre de Recerques del Pla d’Urgell Mascançà va rebre el reconeixement per la seua tasca d’investigació i divulgació del patrimoni comarcal. El president, Jaume Suau, va recollir el premi i va reivindicar el caràcter col·lectiu de l’entitat, defensant que conèixer el Pla d’Urgell és una manera d’estimar-lo. La gala, impulsada per l’ajuntament de Mollerussa i l’ONG Centre d’Iniciatives Solidàries (CIS) Ángel Olaran, també va distingir amb el Premi Ànima internacional Koncha Pinós-Pey, cofundadora de The Wellbeing Planet, per la seua trajectòria en defensa dels drets humans, l’educació i la cooperació internacional.