ELECCIONS
Ros opta a la reelecció al Canal d’Urgell
Ahir va formalitzar la documentació necessària per presentar-se als comicis del 17 de desembre després que el seu contrincant, Jaume Perera, ja ho fes dilluns passat
L’actual president de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, Amadeu Ros, va formalitzar ahir la candidatura a la reelecció. Ros, que presideix l’entitat des del 2018, situa entre les principals prioritats avançar en la modernització del regadiu i aconseguir un major finançament públic per facilitar l’adaptació de les explotacions agrícoles.
Ros s’enfrontarà en els comicis a Jaume Perera, que també aspira a presidir l’entitat i que va presentar la candidatura aquest dilluns. El president va defensar el treball en els últims anys per millorar les condicions econòmiques del projecte de modernització, especialment pel que fa a la reducció del cost per hectàrea i el caràcter voluntari de la incorporació dels regants. Tanmateix, va reconèixer que encara queda pendent aconseguir més ajuts per poder adaptar les finques al nou sistema de reg. Per això, es va comprometre a reclamar més subvencions i noves fórmules de finançament a llarg termini que permetin afrontar les inversions sense perjudicar econòmicament els agricultors.
Preocupació pel sector
El president també va expressar preocupació per l’actual situació del sector agrícola. “Avui no hi ha il·lusió al territori”, va lamentar, al·ludint a l’encariment de costos i a les dificultats que travessen nombroses explotacions. Va recordar que, malgrat l’abundància d’aigua d’aquest any per a la recentment finalitzada campanya de regadius, les elevades temperatures han perjudicat diferents cultius. Ros es va mostrar confiat a reunir els suports necessaris per renovar el mandat i va assegurar que continuarà treballant perquè la modernització beneficiï el conjunt dels regants. El termini per presentar candidatures conclou divendres.