EPIDEMIOLOGIA
Detecten un 3% de casos positius en tuberculosi entre 5.049 animals
Segons el pla de control poblacional de la Generalitat en 22 municipis de l’Alt Urgell, el Pallars Jussà i el Sobirà. Van a la baixa i l’objectiu és reduir-los fins al 0,5%
El departament d’Agricultura va presentar ahir el resultat del primer any del Pla de Control Poblacional de fauna cinegètica del Pirineu, una operació que s’allargarà cinc anys i que busca reduir el risc de transmissió de la tuberculosi animal. El primer balanç tanca amb 3.299 senglars, 1.509 cérvols i 241 daines capturades en actuacions de caça.
El reforç de la vigilància sanitària ha permès recollir mostres de 1.830 exemplars: 1.233 senglars, 565 cérvols i 32 daines. Els resultats preliminars, de 777 teixits de senglars, cérvols i daines, situen la proporció de positius en el 3,2%, per sota d’anys anteriors, amb 24 senglars i un cérvol amb tuberculosi confirmada, segons va xifrar ahir el director dels serveis territorials del departament d’Agricultura a l’Alt Pirineu i Aran, Enric Vadell. L’objectiu, va afegir, és reduir-los per sota del 0,5% en 5 anys.
L’augment del nombre de mostres permet estimar amb una més alta precisió la proporció de casos confirmats, que aquest primer any se situa per sota de la registrada el 2024, quan a la mateixa zona es van analitzar 170 senglars i 24 cérvols amb 18 casos confirmats (el 9,3%).
L’àmbit del pla comprèn 22 municipis de l’Alt Urgell, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, amb una superfície de 1.343 km². Inclou quaranta-cinc àrees privades de caça i terrenys gestionats directament per la Reserva Nacional de Caça de Boumort i a la Zona de Caça Controlada de Sort, Soriguera, Rialp i Tornafort.
Des del juliol del 2025 cada cas de tuberculosi confirmat en fauna salvatge o en ramaderia extensiva activa un protocol específic per intensificar la recerca d’animals salvatges que puguin actuar com a reservoris en un radi de 3 km.
Al Pirineu, aquest protocol s’ha activat en 23 ocasions i ha permès detectar 7 animals dins d’aquest radi.