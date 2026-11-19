LLENGUA
L’aranès s’instal·la en aparadors, bars i botigues de la Val d’Aran
La campanya ‘Ací Ne Didem’ ha distribuït 691 adhesius amb 36 paraules en occità en el 97% establiments de la vall. Hi haurà una nova fase digital i audiovisual
La campanya Ací Ne Didem, impulsada pel Conselh Generau d’Aran, ha aconseguit l’adhesió de prop del 97% del sector comercial i hoteler de la Val d’Aran. La iniciativa ha distribuït 691 adhesius amb 36 paraules en aranès amb l’objectiu de reforçar la presència d’aquesta llengua en espais de relació quotidiana amb residents i visitants.
La iniciativa, que va ser presentada ahir pel Conselh, compta amb la col·laboració de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (Idapa), el suport del Grèmi d’Ostaleria dera Val d’Aran i la participació de Foment Torisme Val d’Aran. El seu objectiu és atansar l’aranès a la vida diària dels establiments i facilitar que la població i visitants es familiaritzin amb el vocabulari de la llengua aranesa.
En total s’han repartit 691 adhesius amb 36 paraules en aranès, organitzats en sis categories d’establiments. D’’aquesta manera, els termes estan vinculats als productes, serveis i activitats pròpies de cada negoci amb la finalitat que la llengua s’integri de forma natural a l’atenció al públic.
La distribució ha arribat a les tres zones de la Val. A Baish Aran, amb 156 establiments, Mijaran amb 359 i Naut Aran, amb 176. L’elevada participació, superior al 97%, evidencia, segons el Conselh, la bona acollida de la iniciativa i el compromís del sector amb la promoció de la identitat lingüística i cultural d’Aran.
La campanya busca que l’aranès sigui visible, accessible i utilitzat de forma natural en els espais on hi ha el contacte directe, com ara comerços i hostaleria, ja que és clau per garantir la presència de la llengua en l’activitat quotidiana i contribuir a la normalització.
Una segona fase de la iniciativa preveu la difusió digital i audiovisual, amb continguts per a xarxes socials i accions a Lleida TV per donar més visibilitat al vocabulari. A més, el Conselh Generau d’Aran facilitarà traduccions gratuïtes per afavorir l’ús de la llengua als establiments i promoure’n la incorporació en les seues comunicacions.
La campanya Ací Ne Didem, es va presentar el desembre del 2025 com una acció de normalització lingüística.