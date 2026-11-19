ENERGIA
Les normes dels ajuntaments per limitar centrals solars i eòliques, davant dels tribunals
Forestalia recorre la planificació urbanística de Talarn i rebutja que un consistori pugui restringir les energies renovables. Quan nombrosos municipis de Lleida impulsen regulacions similars
Les normes que cada vegada més ajuntaments de Lleida inclouen en la planificació urbanística per limitar la instal·lació de centrals solars i eòliques és objecte de litigi. El grup aragonès Forestalia, que impulsa diversos projectes d’energies renovables a les comarques lleidatanes, ha recorregut davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la normativa urbanística que regula aquestes instal·lacions al municipi de Talarn. La firma argumenta que els consistoris no tenen competències per fer-ho.
Forestalia recorda que les energies renovables “han estat declarades d’interès públic superior” per la UE per accelerar el desplegament i valora que la competència per “regular aquestes instal·lacions, així com la preservació del medi ambient, no pertany a l’ajuntament sinó a la Generalitat”.
Aquest argument, referit al cas concret de Talarn, podria estendre’s als almenys divuit municipis de les comarques lleidatanes que, els últims anys, han impulsat canvis en la normativa urbanística per decidir on poden instal·lar-se centrals solars i eòliques i regular altres aspectes com la mida o distàncies mínimes entre instal·lacions. Aquestes modificacions estan en diferents etapes de la tramitació davant de la Generalitat i només uns quants l’han completat fins ara.
Davant dels arguments de Forestalia, l’ajuntament de Talarn, representat per l’advocat Marc Cervós Escribà, de Cudós Consultors, defensa que és legal limitar centrals solars i eòliques a través de la planificació urbanística municipal.
Ha remès al TSJC una resposta al recurs del grup aragonès que argumenta que la regulació municipal “no és una actuació dirigida a impedir la implantació d’energies renovables, sinó precisament l’exercici de la potestat de planificació urbanística per fer possible una implantació ordenada”.
Consideracions
El consistori argumenta a més que “la implantació de noves instal·lacions no pot examinar-se des de la perspectiva individual de cada projecte” i defensa “considerar la càrrega territorial acumulada, la coexistència amb infraestructures ja existents i la necessitat de preservar altres usos i valors del sòl rural”.