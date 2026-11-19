Saquejos deixen el complex abandonat de Masia Salat de les Borges sense cables elèctrics
S’han emportat el coure del complex. Caldrà refer la instal·lació
“Tot el que és de coure s’ho han emportat”, assegura un dels propietaris de Masia Salat, a les Borges Blanques. L’antic hotel, tancat el 2014 i reconvertit en residència per a la tercera edat el 2017 sense que arribés a reobrir amb aquesta finalitat, s’ha quedat sense cablatge elèctric. “Han entrat i arrasat amb tot el metàl·lic de valor, però el complex segueix dret”, assegura. L’edifici està a la venda des del 2022, però no ha trobat comprador, malgrat que va anunciar que “ara hi ha interessats”.
L’hotel va tancar fa dotze anys per impagaments de la família Riera, antiga propietària. Se’l va quedar el BBVA i el 2017 el van adquirir diversos empresaris de les Borges per 1,3 milions per fer-hi un geriàtric. La inversió es va duplicar amb el pas dels anys a fi de deixar l’edifici llest per a l’entrada dels primers residents.
Tanmateix, aquesta situació mai es va produir malgrat que els promotors es reafirmen que les Garrigues necessita un servei d’aquest tipus atès l’índex de persones grans a la comarca. Compta amb 65 habitacions amb una capacitat de cent places.
Durant aquest temps, els promotors han hagut de superar un veritable calvari de tramitacions. La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) van vetar el projecte al comprovar que es trobava dins d’un pla urbanístic en zona inundable, la qual cosa va obligar a adoptar mesures correctores i de protecció i a demostrar que l’hotel estava en una cota més alta. Després d’aconseguir el vistiplau d’aquestes dos institucions, va haver d’esperar l’aprovació d’Urbanisme i de l’ajuntament de les Borges.
Els promotors van desistir de fer qualsevol accés des de l’N-240 i es mantenen els actuals. Així mateix, hi han anat invertint per frenar la degradació de l’immoble, una cosa que ha disparat la inversió que han fet en el complex.
Ara, el preu de venda ronda els 2 milions, una xifra que no poden reduir més per no tenir pèrdues en tot aquest procés. L’edifici es pot recuperar per donar-li una bona utilitat, remarquen, “només que caldrà tornar a posar la instal·lació elèctrica”.