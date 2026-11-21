Artesa de Segre encunya la seua moneda per impulsar el comerç local
El Mercat del Montsec posa de relleu els productes de proximitat i l’artesania
El Mercat del Montsec va tornar a omplir diumenge passat, 15 de novembre, els carrers del centre d’Artesa de Segre d’aromes, oficis i propostes de proximitat. La jornada va reunir productors, artesans i comerciants dels pobles del municipi i pròxims al Montsec, reafirmant el mercat com a punt de trobada entre el territori, la tradició i el consum local.
Però el mercat també va ser l’escenari d’una aposta més àmplia per a la dinamització comercial d’Artesa de Segre. L’Associació de Comerç i Serveis va donar el tret de sortida a la venda de les monedes d’Artesa, uns vals regal de fusta disponibles en valors de 5, 10 i 20 euros que poden adquirir-se als establiments adherits i utilitzar-se en qualsevol comerç participant.
La cita va combinar productes de qualitat elaborats entorn de la Serra del Montsec amb peces d’artesania i comerç local. Va destacar la demostració de forja en directe a càrrec d’Anna Aleman, d’Ocre Ferro Art de Llimiana, que va atansar al públic el treball artístic amb el ferro.
La iniciativa forma part de la campanya Jo compro a Artesa!, concebuda per impulsar el comerç, el turisme i la indústria del municipi mitjançant una estratègia conjunta amb els agents comercials i turístics. Les monedes es poden comprar tots els diumenges de mercat fins al dia 20 de desembre i convertir-se, d’aquesta manera, en una alternativa original per regalar experiències, productes i serveis del poble. El Mercat del Montsec se celebra cada segon diumenge de mes, amb productors i artesans de la Noguera i el Montsec. La pròxima edició, el 13 de desembre.