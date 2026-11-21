Balaguer fa 14 mesos que capta aigua de la Séquia del Cup de Menàrguens de manera provisional
Balaguer porta catorze mesos proveint-se de forma precària de la Séquia del Cup de Menàrguens, després del col·lapse de les dos bombes que captaven aigua directament del riu Segre.
Des d’aleshores, la Paeria manté la presa mitjançant un decret d’emergència, una solució provisional que el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Lleida va avalar el setembre del 2025 al desestimar el recurs dels regants.
La comunitat de regants va recórrer la resolució i va afirmar que el municipi havia d’assumir els costos d’ús i manteniment de la séquia, com fan altres municipis.
L’alcaldessa, Lorena González, va defensar que mantenir la captació era necessari per evitar talls d’aigua potable, mentre la Paeria treballava en una nova captació definitiva. Davant d’aquesta situació, la comunitat ha convocat els mitjans dimecres vinent per explicar la seua versió del conflicte i reclamar una solució.