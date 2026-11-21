Campanya en xarxes per reclamar transport adaptat per a la Júlia
La família de la jove denuncia falta de solucions del consell de la Noguera i la Paeria
La família de Júlia Romiguer, una jove de Balaguer de 16 anys amb distròfia muscular congènita per dèficit de merosina, ha impulsat una campanya en xarxes socials per reclamar un transport adaptat que li permeti anar a l’Institut Almatà. La mobilització respon a la falta d’una solució per part de les administracions a les quals ha sol·licitat aquest servei, que actualment assumeixen els seus familiars.
La Júlia estudia el cicle mitjà d’Administració i Gestió d’Empreses. Cada dia, la seua família s’encarrega de portar-la al centre i recollir-la dins de l’aula, una situació que denuncia com una barrera per estudiar en igualtat de condicions. Les seues peticions al consell de la Noguera i a la Paeria de Balaguer no han permès disposar del transport reclamat.
“Ella no demana privilegis, demana poder estudiar amb igualtat”, afirma el seu pare, Jordi Romiguer. Segons el seu parer, les administracions no volen assumir el cost del servei ni crear un precedent. La família afirma, a més, que la Paeria no ha contestat a la seua sol·licitud.
Des del consell havien assenyalat que la decisió correspon al departament d’Educació, perquè aquest transport no figura al contracte programa de Drets Socials que paga el servei. “Encara que ho entenem, no ho podem assumir”, van explicar fonts comarcals.
La resposta de l’organisme reconeix que la Júlia té una gran dependència, mobilitat reduïda i necessitat d’assistència d’una altra persona.
També detalla gestions amb la delegació Territorial a Lleida de Drets Socials per estudiar la cobertura del trajecte. El transport disponible estava complet i no comptava amb disponibilitat horària per incorporar el desplaçament. Afegeix que el servei tampoc contempla, en les condicions plantejades, el trasllat a centres no concertats amb el departament de Drets Socials.
El consell defensa que ha atès i valorat la petició des del primer moment i es compromet a mantenir la coordinació amb la família i els organismes competents. La seua resposta, no obstant, no concreta una alternativa ni un termini per resoldre la necessitat de la jove. La reivindicació també afecta el suport dins del centre. Educació va autoritzar al setembre 12,5 hores setmanals de vetlladora, dos hores i mitja diàries. La família considera insuficient aquesta cobertura: ha d’entrar cada dia a l’aula per recollir la Júlia. La vetlladora està amb la jove fins a les 12.00. “Som nosaltres els que la recollim cada dia de l’aula”, va explicar el pare.
Per aquest motiu, reclama transport adaptat, accessibilitat i personal durant tota la jornada lectiva. Mentre manté la seua campanya per visibilitzar el cas, no descarta presentar una denúncia davant del Síndic de Greuges. Entre les alternatives els van proposar el programa d’ajuts d’atenció social a persones amb discapacitat (PUA) per finançar transport adaptat. Tanmateix, segons la família, el taxi adaptat consultat no va acceptar fer el servei en horaris de l’institut.