SUCCESSOS
Detingut per assetjar sexualment a la xarxa menors de Ponent
Hi ha set víctimes al Pla d’Urgell i les Garrigues i podrien aparèixer-ne d’altres. Ja havia estat arrestat el 2014 i el 2017 i es feia passar per fotògrafa de marques
La Unitat d’Investigació de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Mollerussa va detenir el 10 de novembre a Santa Coloma de Farners (Girona) un home de 38 anys acusat d’assetjar sexualment a través d’internet menors del Pla d’Urgell i les Garrigues. L’investigat es feia passar per fotògrafa de marques comercials de roba de reconegut prestigi internacional per captar víctimes, a les quals després ciberassetjava. Fins al seu arrest havien comptabilitzat set afectades però la investigació continua oberta ja que no descarten rebre noves denúncies. L’investigat, imputat pels delictes contra la llibertat sexual i falsificació documental, ja havia estat arrestat el 2014 i el 2017 per delictes de la mateixa naturalesa.
La detenció és el resultat d’una complexa investigació que es va iniciar a mitjans de l’any passat arran d’una denúncia interposada a Mollerussa. Una menor va aportar una conversa per missatgeria amb una presumpta dona que no coneixia. Aquesta li demanava que aconseguís que amigues seues es fessin fotos emprovant-se roba i, que si no ho feia, difondria imatges compromeses d’una amiga de la denunciant. A partir d’allà, es van rebre altres denúncies de fets molt similars que apuntaven que darrere podia estar la mateixa persona, i que confirmaven les sospites policials que no era un fet puntual. Aquest fet va alertar els Mossos perquè podia tractar-se d’una acció d’algú especialitzat en la metodologia delictiva de ciberseducció de menors (child grooming). A partir d’allà, es van rebre altres denúncies de fets molt similars que apuntaven que darrere hi podia haver la mateixa persona, confirmant les sospites policials que no era un fet puntual.
Els investigadors, després de salvar nombrosos tallafocs, falsos indicis i altres elements que conduïen a altres persones i llocs, van poder determinar que el suposat autor podia trobar-se a la província de Girona, on els indicis apuntaven que hi podia haver altres víctimes. Aquesta persona creava perfils de xarxes en què simulava ser una fotògrafa que treballava per marques de roba de reconegut prestigi internacional. A continuació, contactava amb menors i els oferia la possibilitat de realitzar sessions com a models i guanyar diners. Quan detectava alguna adolescent, l’anava animant i s’anava guanyant la seua confiança. Després començava a demanar-li fotografies o vídeos que anaven augmentant el contingut sexual. En el moment en què aconseguia alguna imatge compromesa, els en demanava de noves amb alt contingut sexual, sota l’amenaça de difondre les que havia obtingut anteriorment.