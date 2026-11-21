MOBILITAT
Renfe suspendrà trens quan s’activi una alerta roja per pluges
Reforça l’autoritat dels maquinistes per poder aturar combois si aprecien un perill imminent. Adif elaborarà un llista dels trams amb risc mitjà o altb
Els trens de Renfe deixaran de circular en determinats trams de via quan el mal temps obligui a activar una alerta roja per pluges que superin els 60 litres per metre quadrat en una hora.
D’aquesta manera ho estableix el protocol acordat ahir entre el sindicat de maquinistes Semaf, el ministeri de Transports i la companyia ferroviària per millorar la seguretat de la circulació ferroviària. Entrarà en vigor abans de final d’any, quan Adif haurà d’haver elaborat un llistat de trams amb risc mitjà o alt. La suspensió serà obligatòria fins al final de l’episodi d’alerta roja, i també s’aplicarà provisionalment el mateix criteri en els trams encara no identificats mentre Adif estigui completant el mapa de vulnerabilitat.
La posada en marxa d’aquest nou protocol també implicarà que Adif ampliï la informació requerida a l’Agència Estatal de Meteorologia, amb prediccions a 48 i 72 hores, a més de les 24 hores actuals; i dades de precipitació acumulada en intervals d’una i de dotze hores, a banda dels de 6 hores que ja es faciliten.
Així mateix, el gestor ferroviari també haurà de publicar diàriament les limitacions temporals de velocitat a la xarxa convencional i d’ample mètric, i instal·larà sistemes de monitoratge en punts especialment sensibles a les inundacions. A aquests procediments també “s’incorporaran els incendis forestals i altres fenòmens meteorològics”.
D’altra banda, l’acord entre Semaf, el Govern central i Renfe també inclou una altra reclamació dels maquinistes: sigui quin sigui el nivell d’alerta, si aprecien un risc greu i imminent, podran interrompre la circulació i aturar el tren on considerin que és “més segur”.
El pacte també incorpora mesures en matèria de condicions laborals, formació i inversions en el material rodant.