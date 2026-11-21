Vielha netege era Garona tà previer damnatges per aiguats
En ua superfícia de 5.290 m2 en zònes afectades per aiguats. Es trabalhs includissen era retirada de sediments, vegetacion e arberatge
Er Ajuntament de Vielha e Mijaran a metut en foncionament ua intervencion de milhora en lhet der arriu Garona ath sòn pas pera localitat e dera de Betren. Era intervencion ei tà netejar eth lhet, eliminar obstacles e refortir era proteccion d’andus nuclèus urbans dauant de possibles episòdis de creishudes.Es trabalhs se desvolopen ath long de 2.957 mètres e afècten a ua superfícia de 5.294 mètres quarrats en zònes afectades per aiguats anteriors. Aguest tipe d’episòdi se produsic en 2013, quan era Garona se desbordèc e causèc damnatges enes pòbles aranesi e enes infraestructures locaus.Era intervencion s’includís en un contracte de conservacion deth lhet e es ribères der arriu en sòn tram urban, que prevé desbrossatges, retirada de vegetacion, contròl d’espècies invasores, bracades e extraccion de sediments.Era intervencion se concentre enes punts mès sensibles der arriu, a on era acumulacion de tèrra, branques e arbes pòt redusir er espaci disponible entath pas der aigua. En airau d’intervencion i a sies pònts e ua passarèlla de pedanhs. D’eri, dus requerissen neteja de sediments: un presente ua grana quantitat de vegetacion, arbes e arbilhons invasius, mentre qu’en aute era pòca nautada jos era estructura hè qu’es sediments disminuïsquen era seccion deth pas deth lhet. Era rèsta de pònts se considèren neti e prèsti entà poder tier es creishudes.Eth projècte a prevista era bracada selectiva de dètz arbes. Dus son mòrti, quate presenten un estat maumerent o perilh de queiguda e d’auti quate son plaçadi sus acumulacions de sediments ath cant d’un pònt, e pòden redusir era capacitat de desaigüe en ua creishuda. Tanben se harà un contròl d’ua espècie invasora que pòt expandir-se rapidaments. Era intervencion prevé dus ans de manteniment e survelhança des zònes tractades, e a prevista ua inversion de 48.200 euros.