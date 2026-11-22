Cedeixen sòl per a 80 pisos socials al Pla de l’Ermita
Representa el primer pas per reforçar l’ús residencial d’aquesta urbanització turística. El municipi va cedir també un altre solar al nucli de Durro
L’ajuntament de la Vall de Boí ha cedit a la Generalitat un solar municipal situat al nucli del Pla de l’Ermita per a la promoció d’habitatges de lloguer social dins del Pla 50.000, el programa del Govern destinat a pal·liar les dificultats d’accés a la vivenda. L’alcaldessa, Sònia Bruguera, va explicar que la setmana passada el municipi va firmar el conveni amb l’administració catalana per cedir una altra parcel·la al nucli de Durro per construir cinc habitatges socials.
El Pla de l’Ermita es va començar a construir a la dècada dels vuitanta com una urbanització amb hotels i serveis per al turisme d’estiu i per allotjar esquiadors de l’estació d’esquí de Boí Taüll. El nucli acull més de 600 vivendes particulars i hotels i aparthotels que sumen més de 1.100 llits. Tanmateix, amb prou feines compta amb un centenar de veïns empadronats, la majoria dels quals no hi resideixen durant gran part de l’any.
El resort disposa de serveis com botigues, restaurants i pubs, pistes de tenis i una piscina. Després de la liquidació el 2019 de Promocions Turístiques de la Vall, filial de la immobiliària Nozar, algunes instal·lacions van quedar semiabandonades. Els veïns han reclamat en diverses ocasions que se’n garanteixi l’ús en condicions similars a les d’altres espais públics del municipi.
La cessió del solar per al lloguer social representa un primer pas per reforçar la residència al Pla de l’Ermita, un nucli històricament orientat al turisme i ara incorporat a la resposta pública al problema d’accés a l’habitatge.
La incorporació de la Vall de Boí al Pla 50.000 s’emmarca en la segona ronda de convenis que la Generalitat ja ha firmat amb 58 municipis catalans per impulsar la construcció de 1.529 habitatges públics i assequibles a 97 solars municipals. Al març, el Govern va firmar convenis amb 31 ajuntaments, cinc dels quals a Lleida. La setmana passada ho va fer amb 58 més, cinc dels quals a les comarques lleidatanes.
Els ajuntaments poden licitar els solars o cedir-los a la Generalitat perquè els tregui a concurs. Promotors privats han de construir els habitatges a canvi de cobrar un lloguer. Alguns solars que ofereix el Govern a Lleida no han rebut ofertes (vegeu la pàgina 17).