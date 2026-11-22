MEDI
La Seu demana a la CHE que actuï davant del risc d’inundació al Segre
L’organisme estatal diu que analitzarà la zona entre el desembre i principis del 2027
L’ajuntament de la Seu d’Urgell reclama a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) treballs en el curs del riu Segre a l’apreciar “risc real” d’inundacions. L’alcalde, Joan Barrera, s’ha reunit aquesta setmana a Saragossa amb els responsables d’aquest organisme estatal per abordar la neteja del riu davant de la proliferació de vegetació. Barrera, que va viatjar acompanyat del regidor de Medi Ambient, David Servat, i el de Serveis Municipals, Toni Nadal, va mostrar la seua preocupació per l’acumulació de vegetació i de sediments en el tram del riu que transcorre pel municipi. “El Segre es va canalitzar als anys 80 i any rere any s’ha anat renaturalitzant i no té a veure res ara amb el canal que es va construir llavors”, va explicar.
El consistori ha anat executant accions de manteniment “davant de la inexistència d’actuacions per part de la CHE i l’ACA”, va indicar Barrera. L’alcalde va advertir que “el risc d’inundacions segueix vigent i que cal tenir present la recurrència d’aquests episodis extrems, que poden tornar a produir-se”. Va alertar de la proliferació de vegetació arbustiva dins del tram canalitzat, així com de la presència d’arbres tombats i zones d’acumulació de sediments. Així mateix va exposar que “aquestes circumstàncies poden reduir la capacitat hidràulica del curs fluvial i comprometre el bon funcionament de la canalització en cas d’una nova avinguda”.
En la reunió a Saragossa van ser presents el president de la CHE, Carlos Arrazola, i la comissària d’Aigües, Miriam Pardos. D’allà va sortir el compromís, segons van confirmar fonts de l’organisme estatal, de “realitzar una visita entre el desembre d’aquest any i principis del 2027 per estudiar, analitzar i valorar la situació del riu al seu pas pel municipi”. “En funció del resultat de la visita es veurà què es pot fer dins de les competències de la Confederació”, van concloure.
Les inundacions del 1982 van afectar durament la Seu, l’Alt Urgell i Andorra. Arran d’aquella catàstrofe es van impulsar actuacions per reconstruir equipaments danyats i millorar la protecció del territori. Destaca la canalització del Segre al seu pas per la ciutat, llargament reivindicada per veïns i administració, així com la concentració parcel·lària de 7 hectàrees que va fer possible el Parc Olímpic del Segre.